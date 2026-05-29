Valcheta: llega este sábado una jornada sobre concientización de Diabetes

El Gobierno de Rio Negro, llevará adelante este sábado una nueva jornada de concientización de diabetes que tendrá lugar de 10 a 14 en el Centro Cultural Libanés de Valcheta.

La actividad se realiza en el marco de las propuestas impulsadas por el programa Activamente, dependiente de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de promover una mejor calidad de vida y reducir las complicaciones asociadas a la diabetes en personas mayores.

Durante el encuentro, se llevará a cabo una charla a cargo de un diabetólogo así como controles médicos por parte de especialistas de oftalmología y podología. Además, se incorporará un espacio de pausa activa, orientado a promover la importancia de un envejecimiento activo y saludable.

La convocatoria está dirigida principalmente a personas mayores de la localidad y zonas aledañas, aunque se extiende también a toda la comunidad ya que contar con información, adoptar hábitos saludables como la práctica regular de actividad física y la alimentación saludable, puede marcar una diferencia significativa en la disminución del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Del mismo modo, los controles médicos periódicos resultan esenciales para la detección temprana de la enfermedad o de factores de riesgo, permitiendo una intervención oportuna y la implementación de estrategias adecuadas para su abordaje.

Este encuentro es el resultado de un trabajo coordinado entre el equipo técnico provincial, la Asociación A.RO.DIA (Asociación Roquense del Diabético) y la Municipalidad de Valcheta. De esta manera, el Gobierno de Rio Negro en articulación con otras instituciones y municipios contribuye la a preservación de la salud y el bienestar de las personas mayores en cada rincón de la provincia.