Comienza en Jacobacci el 3° Torneo de Integración de futsal femenino

Este fin de semana, clubes de Viedma, General Roca, Bariloche, San Antonio Oeste, Comallo, El Bolsón y Jacobacci participarán en el certamen infantil del futsal femenino. La fase clasificatoria comienza el viernes con tres partidos inaugurales.

El Municipio de Ingeniero Jacobacci organiza la tercera edición del torneo femenino que contará con más de 10 equipos compitiendo en cuatro categorías distintas: sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

La fase clasificatoria comienza el viernes con tres partidos inaugurales, mientras que el sábado se disputarán hasta 25 juegos divididos en tres escenarios distintos: El polideportivo Gimnasio Municipal, el Polideportivo B° Matadero, y la escuela N°17. Además, la presentación de equipos se hará el propio sábado a las 14.30 en el Gimnasio Municipal.

Las semifinales se jugarán el domingo por la mañana, mientras que las finales están previstas a jugarse a partir de las 15.00 en el Gimnasio Municipal, con su posterior entrega de premios para cada categoría.

Con esta iniciativa, en Jacobacci se renueva su compromiso con el crecimiento del fútbol femenino, impulsando un fin de semana a puro futsal que une a distintas regiones de la provincia.