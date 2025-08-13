Noticia del día Ramos Mexía Regionales

Río Negro licitó equipamiento para el nuevo laboratorio de Ramos Mexía

Ricardo Manrique 3 días ago

El Ministerio de Salud licitó la compra de equipamiento para el laboratorio del Hospital “Dr. Aquiles Rivera Paredes”, que permitirá brindar este servicio por primera vez en la localidad. Cinco empresas presentaron ofertas parciales para dotar de insumos y tecnología a este sector, recientemente construido.

El equipamiento a adquirir incluye: analizador clínico semiautomático, termómetro químico de vidrio, estufa de cultivo, baño termostático, centrifuga para microhematocritos, cámara de recuento Neubauer para el conteo de células u otras partículas en suspenso, cronómetro digital de mano, microscopio binocular con led, Timers digitales, pipetas automáticas de volumen variable y heladera con freezer de capacidad mínima de 413 litros.

El presupuesto oficial estimado por el Ministerio de Salud es de más de $54 millones. En la ocasión, la empresa Farmacia Remedios SCS cotizó de manera parcial la suma de $7.740.123; mientras que Bernardo Lew e Hijos SRL lo hizo por $8.905.057,87; y la firma Instrumentalia S.A $19.653.000. Además, Radiográfica Oeste SRL presentó una oferta de $20.339.780,88 y Lab Diasnostic de Iliana Sawko lo hizo por $894.432,80.

Hasta el momento, el hospital no contaba con servicio de laboratorio, por lo que la puesta en marcha permitirá mejorar y agilizar la atención de los vecinos y vecinas de la ciudad de la Región Sur, evitando traslados a otros hospitales o envió de muestras para la realización de análisis.

