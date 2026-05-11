Valcheta incorporó un contenedor especializado para el Matadero Municipal

La inversión permitirá mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y de funcionamiento del establecimiento.

La Municipalidad de Valcheta concretó la adquisición de un contenedor especializado para el despojo de faena destinado al Matadero Municipal, con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene, seguridad y manejo adecuado de residuos en las instalaciones.

La inversión realizada asciende a $26.448.802,50 y forma parte de las acciones impulsadas para optimizar el funcionamiento del establecimiento y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Desde el municipio señalaron que este equipamiento permitirá prevenir enfermedades zoonóticas y contribuir al cuidado del medioambiente mediante un tratamiento más seguro y controlado de los residuos de faena.

Asimismo, destacaron que la incorporación del contenedor da cumplimiento a las exigencias establecidas por SENASA, el Código Alimentario Argentino y la reglamentación de Salud Pública Provincial.

En este marco, también recordaron que en los últimos meses se finalizaron los trabajos de conexión a la red de agua, permitiendo abastecer de manera directa las instalaciones del Matadero Municipal y mejorar así las condiciones operativas del lugar.

Desde la comuna remarcaron que estas inversiones forman parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura pública y del acompañamiento a la producción local.