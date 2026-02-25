Valcheta: Desarrollo Social entregó útiles escolares a instituciones educativas

Desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Valcheta y en coordinación con los equipos directivos de las escuelas, se llevó adelante la compra de útiles escolares atendiendo a las necesidades que cada institución identifica en sus alumnos y alumnas.

Con mucho compromiso y dedicación, se realizó la entrega de cuadernos, hojas de repuesto, cintas de papel, témperas, crayones, plasticola, lápices, lapiceras, cuadernillos, entre otros elementos fundamentales para acompañar el proceso educativo.

Esta acción busca fortalecer el acompañamiento a la comunidad educativa y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de las actividades escolares durante el ciclo lectivo.