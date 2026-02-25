Sierra Colorada: el municipio entrego kits escolares

La comunidad de Sierra Colorada vivió una jornada inolvidable en la plaza local, colmada de alegría y emoción, con la entrega de kits escolares destinados a más de 250 alumnos de nivel primario y secundario.

La iniciativa estuvo dirigida a estudiantes de la Escuela Primaria N° 26 y de la ESRN N° 82, y fue impulsada por el Concejo Deliberante junto a la Municipalidad de Sierra Colorada. Durante la actividad, la intendenta Marta Ignacio, acompañada por las concejales Margot Miles y Cecilia Bustos, realizaron la entrega a cada niño, niña y joven presente.

Este proyecto representa una verdadera política de Estado que acompaña a las familias en el inicio del ciclo lectivo. La inversión se realizó mediante la compra a comerciantes locales, fortaleciendo así la economía de la localidad y generando un círculo virtuoso de apoyo comunitario.