Río Negro inicia la distribución de la vacuna antigripal

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Salud, se encuentra planificando la logística de distribución del primer envío de vacunas antigripales en todo el territorio provincial. La vacunación iniciará formalmente de manera coordinada en todo el país el 11 de marzo con cronograma y grupos priorizados.

Esta acción se da tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde ministros de todo el país decidieron adelantar la campaña para el 11 de marzo, debido al inicio temprano de la temporada de virus respiratorios y la circulación de la nueva variante de Influenza H3N2.

Capacitación y Logística

Ya se llevó a cabo una jornada de capacitación vía Zoom destinada a todos los jefes de vacunación y agentes de la Dirección de Atención Primaria (DAPA). Durante el encuentro se detallaron las estrategias de abordaje, la cadena de frío y los lineamientos técnicos para optimizar el registro en el nuevo tablero de vacunación, una herramienta que permitirá un seguimiento preciso de la cobertura en tiempo real.

Cronograma y Grupos Priorizados

La vacunación iniciará formalmente de manera coordinada en todo el país el 11 de marzo. En esta primera etapa, con la llegada de dosis para adultos y mayores de 65 años, se priorizará a:

Personal de Salud.

Personas de 65 años y mayores: No requieren indicación médica. Se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra el Neumococo si corresponde.

Personas gestantes: Fundamental en cualquier trimestre. Se recuerda que deben recibir: Antigripal, COVID-19, Triple Bacteriana Acelular (dTpa) desde la semana 20 y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36.6.

Personas puérperas: Hasta 10 días después del egreso de la maternidad (si no se vacunaron en el embarazo).

Las dosis pediátricas (para niños de 6 a 24 meses) se esperan para la próxima semana, momento en el cual se ampliará el llamado a este grupo y a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con documentación acreditante).