Valcheta: Direne se reunió con Directivos Escolares para planificar el Inicio Lectivo

Autoridades educativas y municipales mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones y a los estudiantes de la localidad.

Nota:

La Intendente Yamila Direne encabezó un encuentro con directivos y directivas de los establecimientos educativos de la localidad, con el objetivo de planificar de manera conjunta distintas acciones de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Durante la reunión se informó sobre el retorno administrativo municipal en el marco de los Convenios de Mantenimiento, Limpieza, provisión de Insumos, funcionamiento de Comedores y Transporte Escolar, garantizando así el acompañamiento logístico a las instituciones educativas.

Asimismo, se coordinó la entrega de Kits Escolares, una política que la Municipalidad lleva adelante año tras año para acompañar a las familias y estudiantes en el inicio de clases.

En el encuentro también se planteó la necesidad de fortalecer los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, con el objetivo de brindar un mejor acompañamiento a las y los estudiantes en todos los niveles educativos.

Por otro lado, se realizó un relevamiento de las condiciones edilicias de los establecimientos y se dialogó sobre aportes económicos adicionales para atender necesidades puntuales de cada institución.

Finalmente, se acordó avanzar en un trabajo conjunto entre las escuelas y el programa “Valcheta Consciente”, promoviendo acciones vinculadas al reciclaje y al cuidado del ambiente.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo, participación y compromiso, reafirmando la importancia del trabajo interinstitucional para fortalecer el acompañamiento educativo y garantizar mejores condiciones para los alumnos y alumnas de la comunidad.