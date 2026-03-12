UTEDYC Seccional Bariloche convoca a Asamblea Extraordinaria

La Comision Directiva de la Seccional Bariloche de la Union Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), convoca a Asamblea Extraordinaria de afiliados/as para el día 20 de marzo de 2026 a las 19.30 Hs. En Palacios 437

Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designacion de un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y dos Secretarios/as de Actas para la Asamblea.

2. Designacion de dos Asamblefstas para suscribir el Acta.

3. Designacion de 2 DELEGADOS/AS CONGRESALES TITULARES, Y 2 DELEGADOS/AS CONGRESALES SUPLENTES, que representaran a la Seccional, ante el 59Q CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS/AS, que se realizara el jueves 30 de abril del 2026 a partir de las 09.00 Hs., en el ParqueRecreativo 19 de Julio, sito en Camino Parque Centenario Km. 40 de la localidad de

Villa Elisa, Pdo. De La Plata, Pcia. De Buenos Aires.