Se realizó en Los Menucos el primer taller de Geoturismo

En la localidad de Los Menucos se llevó adelante el primer taller de Geoturismo, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, el área de Minería y la Universidad Nacional de Río Negro, en articulación con la Municipalidad local.

La actividad convocó a vecinos y jóvenes estudiantes de las Tecnicaturas en Operación Minera y Saneamiento Ambiental, quienes participaron de un espacio de trabajo colaborativo orientado a identificar sitios de interés geológico y analizar su potencial para el desarrollo turístico.

En el contexto actual, el turismo representa una fuente significativa de desarrollo económico. En este marco surge la propuesta del geoturismo, una alternativa que se enfoca en la apreciación y puesta en valor de la geodiversidad de una región, promoviendo el conocimiento del patrimonio natural y su aprovechamiento sostenible.

En las localidades de la Región Sur existen desafíos vinculados a las oportunidades laborales y educativas para los jóvenes. Sin embargo, también se cuenta con herramientas y recursos naturales con gran potencial para el desarrollo de nuevas propuestas turísticas.

En ese sentido, se remarcó la importancia de acompañar una visión estratégica de desarrollo impulsada por el Gobierno de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, orientada a generar acciones concretas que favorezcan el desarrollo local y regional, y que permitan abrir nuevas oportunidades para la comunidad.