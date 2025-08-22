Convocatoria a Elecciones Generales en UTEDYC Seccional Bariloche

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche informa que, conforme a lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado en el Diario Clarín del 22 de agosto de 2025 la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales.
El comicio se realizará el 30 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 18 horas, con el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás cuestiones relacionadas al acto eleccionario.
Junta Electoral Local
La Junta Electoral Local está integrada por:
- Titulares:
- Caro, Laura Denise (Af. N.º 235.264)
- Zuppi, Andrea (Af. N.º 312.771)
- Kasprzycki, Pablo (Af. N.º 299.771)
- Suplentes:
- Cingolani, Gustavo Germán (Af. N.º 324.791)
- Nóbile, Fernando (Af. N.º 234.675)
- Reyes Reyes, Alejandro Andrés (Af. N.º 203.328)
La Junta atenderá en la sede sindical ubicada en Palacios 437, San Carlos de Bariloche, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 hs, a disposición de las y los afiliados para brindar la información necesaria.
Presentación de listas
La fecha límite para la presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24 hs. Ese día la Junta Electoral extenderá su funcionamiento hasta el horario de cierre.
Firmado:
- Poggi, Jose Luis – Secretario General – Seccional Utedyc
- Gómez Scholz, Leandro – Secretario Administrativo – Seccional Utedyc