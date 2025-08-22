Provincia

Convocatoria a Elecciones Generales en UTEDYC Seccional Bariloche

Ricardo Manrique

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche informa que, conforme a lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado en el Diario Clarín del 22 de agosto de 2025 la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales.

El comicio se realizará el 30 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 18 horas, con el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás cuestiones relacionadas al acto eleccionario.

Junta Electoral Local

La Junta Electoral Local está integrada por:

  • Titulares:
    1. Caro, Laura Denise (Af. N.º 235.264)
    2. Zuppi, Andrea (Af. N.º 312.771)
    3. Kasprzycki, Pablo (Af. N.º 299.771)
  • Suplentes:
    • Cingolani, Gustavo Germán (Af. N.º 324.791)
    • Nóbile, Fernando (Af. N.º 234.675)
    • Reyes Reyes, Alejandro Andrés (Af. N.º 203.328)

La Junta atenderá en la sede sindical ubicada en Palacios 437, San Carlos de Bariloche, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 hs, a disposición de las y los afiliados para brindar la información necesaria.

Presentación de listas

La fecha límite para la presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24 hs. Ese día la Junta Electoral extenderá su funcionamiento hasta el horario de cierre.

Firmado:

  • Poggi, Jose Luis – Secretario General – Seccional Utedyc
  • Gómez Scholz, Leandro – Secretario Administrativo – Seccional Utedyc

