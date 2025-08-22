Convocatoria a Elecciones Generales en UTEDYC Seccional Bariloche

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche informa que, conforme a lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado en el Diario Clarín del 22 de agosto de 2025 la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales.

El comicio se realizará el 30 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 18 horas, con el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás cuestiones relacionadas al acto eleccionario.

Junta Electoral Local

La Junta Electoral Local está integrada por:

Titulares: Caro, Laura Denise (Af. N.º 235.264) Zuppi, Andrea (Af. N.º 312.771) Kasprzycki, Pablo (Af. N.º 299.771)

Suplentes: Cingolani, Gustavo Germán (Af. N.º 324.791) Nóbile, Fernando (Af. N.º 234.675) Reyes Reyes, Alejandro Andrés (Af. N.º 203.328)



La Junta atenderá en la sede sindical ubicada en Palacios 437, San Carlos de Bariloche, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 hs, a disposición de las y los afiliados para brindar la información necesaria.

Presentación de listas

La fecha límite para la presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24 hs. Ese día la Junta Electoral extenderá su funcionamiento hasta el horario de cierre.

Firmado:

Poggi, Jose Luis – Secretario General – Seccional Utedyc