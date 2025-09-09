Jacobacci fue sede del 1° Open de Patín Artístico

Con la participación de 12 delegaciones y más de 120 patinadores y patinadoras, se llevó adelante el 1° Open de Patín Artístico “109° Aniversario de Ingeniero Jacobacci”, que incluyó una clínica y un certamen competitivo.

El evento contó con la destacada presencia de la 8 veces campeona mundial Gisell “Gigi” Soler, quien brindó una clínica enriqueciendo la experiencia de todos los participantes.

Agradecemos a la Federación de Patinadores del Comahue y al Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro por elegir nuestra localidad y brindar el apoyo necesario para concretar esta actividad.

Asimismo, agradecemos la presencia de las intendentas de Valcheta, Yamila Direne, y de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quienes acompañaron esta gran jornada deportiva.

Nuestro reconocimiento especial a los jueces, data nacionales y jueza federativa por su labor, y las felicitaciones a los patinadores y patinadoras de Puerto Montt (Chile), El Maitén (Chubut), Valcheta, Sierra Colorada, San Antonio Oeste, Los Menucos, Maquinchao, Comallo, Pilcaniyeu y Jacobacci.

Finalmente, felicitamos a la Escuela Municipal de Patín Artístico de Jacobacci, a la Coordinación de Deportes y al personal del gimnasio por la excelente organización de este evento histórico para la región.