Una familia volcó en la ruta 23

Una familia de Bariloche protagonizó este domingo por la mañana un vuelco sobre la Ruta Nacional 23, cuando se dirigía hacia Las Grutas.

El hecho ocurrió a la altura del ingreso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a unos 35 kilómetros de Dina Huapi. Por causas que se investigan, el vehículo —una Ford EcoSport— perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

En el lugar intervino personal de la Subcomisaría 75° de Pilcaniyeu y bomberos voluntarios de Dina Huapi, quienes asistieron en primera instancia a los ocupantes.

Según informó el sitio Económicas Bariloche, se trataba de un matrimonio y su hija de 12 años. Los tres presentaban distintas lesiones y fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica preventiva.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, mientras se trabajan las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.