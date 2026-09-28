Río Negro paga la totalidad de los sueldos del personal estatal el 1 de octubre

El depósito de los haberes se ejecutará íntegramente en una única jornada, otorgando seguridad y tranquilidad a las familias rionegrinas.

El Gobierno de Río Negro abonará este jueves 1 de octubre los salarios de todo el personal de la administración pública rionegrina. La medida se enmarca en la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de brindar orden y previsibilidad, cuidando el poder adquisitivo de las familias.

El depósito de los haberes se ejecutará íntegramente en una única jornada, otorgando seguridad y tranquilidad a las familias rionegrinas.

El jueves, cobrarán sus salarios personal de Salud Pública, guardias y horas extras; Policía de Río Negro; el Servicio Penitenciario Provincial.