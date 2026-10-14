Los Menucos: coordinaron el traslado de 130 pasajeros del Tren Patagónico

La intendenta Mabel Yauhar y personal del Tren Patagónico trabajaron junto a los municipios de la región para organizar el traslado de los pasajeros hacia Viedma, San Antonio y otras localidades.

Desde las primeras horas del día, la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, junto a personal del Tren Patagónico, trabajó en la organización del traslado de los 130 pasajeros que quedaron varados en la localidad debido a las condiciones climáticas y los daños registrados en las vías ferroviarias.

El operativo se llevó adelante de manera coordinada entre los municipios de Sierra Colorada, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos, con el objetivo de facilitar el traslado de los pasajeros hacia sus destinos, entre ellos Viedma, San Antonio y otras localidades de la provincia.

La articulación entre los equipos municipales y el personal ferroviario permitió organizar la asistencia y avanzar con la logística necesaria para que los pasajeros pudieran continuar su viaje y regresar a sus hogares lo antes posible.

Al destacar el trabajo conjunto, la intendenta Mabel Yauhar agradeció al personal del Tren Patagónico por la predisposición y la coordinación durante el operativo.

“Muchas gracias a todo el personal del Tren por la organización en conjunto para que lo antes posible puedan estar en sus hogares”, expresó la jefa comunal.

La situación volvió a poner de manifiesto la importancia de la coordinación entre las localidades de la Región Sur ante las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas.