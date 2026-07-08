Jacobacci: “Más que una obra”

“Detrás de cada obra hay historias, familias, sueños y años de espera que, poco a poco, empiezan a encontrar respuestas”, destacó el intendente.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, destacó el inicio de la obra de extensión de la red de gas en el barrio Malvinas, una intervención que permitirá avanzar en el acceso a un servicio esencial para numerosas familias de la localidad.

La obra se ejecuta en el marco del convenio firmado entre la empresa Camuzzi y el Municipio, y representa el comienzo de una respuesta a una demanda histórica de los vecinos del sector.

“Después de tantos años de espera, el sueño de Don Antonio y de muchas familias de Jacobacci empezó a concretarse”, expresó el jefe comunal, quien aseguró que tanto él como su equipo de gobierno viven este momento “con una enorme emoción” por el impacto que tendrá la obra en la calidad de vida de los habitantes.

Mellado adelantó además que, en los próximos días, comenzará una segunda etapa con la ejecución de la obra licitada por el Gobierno de Río Negro para ampliar la red de gas y beneficiar a otras 126 familias de Jacobacci.

El intendente remarcó que cada obra de infraestructura representa mucho más que una inversión, ya que detrás de cada proyecto “hay historias, familias, sueños y años de espera que, poco a poco, empiezan a encontrar respuestas”.