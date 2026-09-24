Sierra Colorada se prepara para la 2ª edición del Festival de Cultura y Teatro

Sierra Colorada se prepara para vivir la 2.ª edición del Festival de Cultura y Teatro, una propuesta que reunirá durante dos jornadas a artistas y talentos locales, regionales y provinciales.

Luego del éxito de la primera edición, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario volverá a abrir sus puertas para recibir una nueva celebración del arte y la cultura.

El festival se desarrollará los días 9 y 10 de octubre, con una programación que incluirá más de 15 obras y espectáculos en vivo.

📍 Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario

🎭 Más de 15 obras y espectáculos

🎟️ Entrada libre y gratuita

La propuesta cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Sierra Colorada y la Secretaría de Cultura Municipal.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa, con todos los artistas y obras que formarán parte de esta segunda edición.

La comunidad de Sierra Colorada y de toda la región está invitada a disfrutar de dos jornadas dedicadas al teatro, el arte y la cultura, en una nueva fiesta que busca poner en valor el talento y la producción cultural de la Región Sur.