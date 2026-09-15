Provincia acerca trámites de tierras fiscales a Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci

n el marco del programa “Tierras se Acerca a Vos”, la Dirección de Tierras de Río Negro brindará atención presencial del 22 al 24 de septiembre en la Región Sur. Vecinos de Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci podrán consultar el estado de sus expedientes, resolver dudas y realizar trámites vinculados a tierras fiscales.

La atención se llevará a cabo el 22 en Pilcaniyeu, el 23 en Comallo y el 24 en Jacobacci, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18. Los inspectores de la Dirección recibirán a los pobladores para revisar expedientes, responder consultas y brindar orientación sobre los trámites y gestiones vinculados con tierras fiscales.

Quienes deseen realizar una consulta deberán acercarse al espacio de atención con el número de expediente y el detalle de la gestión que desean realizar.

Para acceder a la atención será necesario contar con inscripción previa en el Municipio correspondiente. La misma podrá realizarse hasta dos días hábiles antes de cada jornada. Esta instancia permitirá organizar con anticipación los expedientes y optimizar los tiempos de atención.

El programa busca facilitar la gestión de tierras fiscales, especialmente para quienes viven en zonas rurales y deben recorrer largas distancias para realizar trámites. La presencia territorial permite resolver consultas, conocer el estado de los expedientes y avanzar en las gestiones directamente en cada localidad.

“Tierras se Acerca a Vos” forma parte de una política del Gobierno de Río Negro orientada a simplificar las gestiones y trámites a los pobladores.

Para más información, comunicarse por correo electrónico a consultas@tierras.rionegro.gov.ar.