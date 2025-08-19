Pilcaniyeu realizó la primera entrega de Licencias Nacionales de Conducir

El pasado miércoles, Pilcaniyeu vivió un hecho histórico con la entrega de la primera tanda de plásticos de Licencias Nacionales de Conducir en la localidad.

La jornada contó con la visita del intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, quien junto a nuestra intendenta, Daniela Cornejo, hicieron entrega de los carnets a los vecinos y vecinas que completaron el trámite.

Este importante paso es fruto del trabajo en conjunto entre ambas gestiones, demostrando que la cooperación y el intercambio fortalecen los servicios que brindamos a la comunidad.

La Municipalidad de Pilcaniyeu agradece especialmente al intendente Mellado por su presencia y predisposición para seguir trabajando unidos en beneficio de nuestras localidades, y al personal de Seguridad Vial de Jacobacci por su compromiso y dedicación en todo este proceso.