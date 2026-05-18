Más de 16.000 rionegrinos llegan a la escuela gracias al transporte escolar

En Río Negro, más de 16.000 estudiantes llegan cada día a sus escuelas gracias al transporte escolar que garantiza el Gobierno Provincial. En ciudades, parajes rurales y zonas de difícil acceso, el servicio asegura el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, superando las distancias, las condiciones climáticas y las particularidades geográficas del territorio rionegrino.

Se trata de un servicio del Ministerio de Educación y Derechos Humanos en el marco de una política concreta del Gobernador Alberto Weretilneck respecto a la educación de las y los estudiantes de nuestra provincia.

Al respecto, la Secretaria de Administración del Ministerio, Mónica Temprano, destacó el servicio que presta la Provincia en beneficio de alrededor de 16 mil chicos y chicas, y señaló que a nivel país no hay otro similar debido al nivel de contención que presenta para tantos estudiantes.

“Se trata de un servicio de enorme magnitud que alcanza diariamente a miles de estudiantes en toda la provincia. Por las dimensiones de Río Negro, las distancias, los distintos tipos de terrenos y las condiciones climáticas, es un sistema complejo que requiere una gran organización. Aun así, cada día se garantiza el traslado de chicos y chicas que viven en zonas rurales, asisten a escuelas especiales o no cuentan con medios para llegar por sus propios recursos. Con financiamiento provincial, el transporte los lleva desde sus hogares hasta la escuela y luego de regreso”, destacó Temprano.

Respecto a los mecanismos administrativos indicó que el servicio se lleva a cabo gracias a convenios con los municipios o por licitación pública en aquellas ciudades donde no haya convenio.

“Las necesidades que atraviesan las familias a veces, hace que el poder llevar y garantizar que el chico acceda diariamente a su educación, no sea posible. En ese lugar está el Ministerio de Educación”, sintetizó.

Temprano mencionó que hay un montón de historias donde por las características del lugar en el que vive un chico o una chica, el transporte se vuelve un factor fundamental

“Si no fuera por ese transporte que lo va a buscar, ese chico nunca hubiese llegado a una escuela, nunca hubiese socializado, compartido con sus pares.”

Llegar a todos los puntos de la provincia

El Subsecretario de Administración Territorial, Ceferino Ullúa, resaltó la relación que se da entre chicos y chicas y las y los choferes debido a la cotidianidad del servicio

“Tenemos lugares donde hemos visitado y corroborado el trato que tienen los choferes con los estudiantes, totalmente ameno, pasa a ser un integrante más de la comunidad educativa”

Por otro lado explicó cómo se trabaja de acuerdo a la necesidad de vehículos de transporte que presenta cada sector: “A través de los consejos escolares trabajamos con los establecimientos en cuanto a recorridos, cantidad de estudiantes, todo lo que tenga que ver con la logística del lugar, de la zona, tipo de vehículo que se contrata como colectivos, camionetas, 4x 4 porque en la zona rural como la Región Sur, tenemos varios lugares en la provincia, donde la única manera de llegar es a través de camionetas 4 x 4, camionetas preparadas para la zona”, manifestó.

En ese sentido agregó que en el caso de las escuelas de Educación Especial se cuenta con vehículos adaptados y con las normas de seguridad correspondientes

De esta manera, la Provincia sigue volcando sus esfuerzos para que cada servicio escolar funcione correctamente y de esa manera garantizar el acceso a la educación de las y los rionegrinos.