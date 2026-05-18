Pilcaniyeu: Cornejo realizó importantes gestiones en Viedma

El encuentro permitió avanzar en acciones vinculadas a viviendas, capacitaciones y actividades para adultos mayores.

La intendenta municipal Daniela Cornejo, mantuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Viedma con el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, con el objetivo de avanzar en distintas gestiones destinadas a la comunidad.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la rendición de aportes destinados a soluciones habitacionales, acompañando particularmente la finalización de la vivienda de la vecina Virginia Muñoz, mediante un aporte de $3.600.000 destinados a la compra de materiales.

Asimismo, las autoridades trabajaron sobre la implementación de programas provinciales como “Enfocar” y “Capacitarte”, iniciativas orientadas a fortalecer oportunidades de formación, capacitación y desarrollo para vecinos y vecinas de la localidad.

Otro de los temas tratados fue la organización de actividades destinadas a personas mayores, entre ellas una nueva edición del programa “ActivaMente”, que promueve espacios de encuentro, recreación e inclusión para adultos mayores en toda la provincia.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar articulando acciones con el Gobierno Provincial para generar más oportunidades y acompañamiento a distintos sectores de la comunidad.