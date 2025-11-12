Comenzó la preinscripción para las carreras del CURZAS y los nodos

l Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrió el primer período de preinscripción para el ciclo académico 2026. La instancia estará disponible desde el 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2025 y podrá completarse de manera virtual.

Quienes no alcancen a realizar el trámite durante este período contarán con una segunda oportunidad entre el 2 y el 13 de febrero de 2026.

El CURZAS-UNCo ofrece una amplia variedad de propuestas académicas, con opciones presenciales y semipresenciales que se cursan de 15 a 21 horas.

El diseño está orientado a ofrecer una formación universitaria de calidad, con alternativas flexibles que facilitan el acceso a la educación superior y acompañan las distintas trayectorias de formación.

Entre ellas se destacan las Tecnicaturas y Profesorados, orientados a una formación universitaria de corta duración y rápida inserción profesional. Además, ofrece Licenciaturas y Ciclos de Complementación, que permiten desarrollar una trayectoria académica y profesional más extensa.

Todas las carreras semipresenciales se realizan desde la sede central de Viedma y los 10 nodos ubicados en la Región Sur, la Costa y el Valle Medio. La tecnicatura virtual, por su parte, se realiza desde cualquier punto de la provincia o el país.

Los nodos CURZAS-UNCo se encuentran distribuidos en Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta, San Antonio Oeste, Sierra Grande, General Conesa y Río Colorado.

Tecnicaturas

-Tecnicatura Universitaria en Administración Pública (semipresencial)

-Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre (semipresencial)

-Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web (semipresencial)

-Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural (virtual)

Profesorados

-Profesorado Universitario de Ciencia Política (presencial)

-Profesorado en Psicopedagogía (presencial)

-Profesorado en Ciencias Agropecuarias (presencial)

-Profesorado de Lengua y Comunicación Oral y Escrita (semipresencial)

Licenciaturas

-Licenciatura en Administración Pública

-Licenciatura en Ciencia Política

-Licenciatura en Psicopedagogía

-Licenciatura en Enfermería (4º y 5º año para egresados de Tecnicaturas Superiores en Enfermería, planes CPE 3239/10 y 4141/15; semipresencial)

-Licenciatura en Gestión Agropecuaria (4º y 5º año para egresados de Tecnicaturas afines; semipresencial)

Ciclos de Complementación

-Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos (semipresencial)

-Licenciatura en Arte y Sociedad (semipresencial)

Para completar la preinscripción o consultar más información sobre las carreras y sus modalidades, se puede acceder al sitio web institucional del CURZAS-UNCo en el siguiente link: https://web.curza.uncoma.edu.ar/preinscripcion/

Consultas por correo electrónico a ingreso@curza.uncoma.edu.ar o en los nodos.