Jacobacci será sede del 2° Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 12

En el marco de los festejos por el 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci, la localidad será sede del 2° Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 12 – Rama Femenina, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre.

Durante tres jornadas, equipos de distintas localidades de la provincia llegarán a Jacobacci para participar de esta importante competencia deportiva, que reunirá a jóvenes jugadoras y acompañantes en distintos espacios de la ciudad.

Los encuentros se disputarán en los gimnasios y establecimientos educativos Santiago Arroyo, Polideportivo del Barrio Matadero, Escuela N° 17, CET N° 26 y ESRN N° 6.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a acercarse y acompañar a las deportistas durante el desarrollo del torneo, que se suma a las actividades previstas en el marco del 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci.

La realización de este tipo de competencias permite además fortalecer el desarrollo del vóley femenino y generar espacios de integración deportiva entre jóvenes de diferentes localidades rionegrinas.