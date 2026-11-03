Sierra Colorada: una familia se conectó a la red de gas natural tras cinco años de espera

Una nueva conexión domiciliaria a la red de gas natural se concretó el jueves 29 de octubre en Sierra Colorada. La intendenta Marta Ignacio acompañó a Natalia y Mario en su vivienda para compartir la puesta en funcionamiento del servicio, que permitirá mejorar las condiciones de calefacción y la vida cotidiana de la familia.

Durante el encuentro, Natalia expresó la emoción que representa este avance después de cinco años de espera. “Hace cinco años que esperaba este momento”, señaló, al recordar las dificultades que atravesaban durante los inviernos, cuando las bajas temperaturas y el consumo de garrafas los obligaban a realizar reposiciones de urgencia para mantener calefaccionado el hogar.

Una obra con inversión provincial

La conexión forma parte de la ampliación de la red de gas inaugurada el pasado 15 de septiembre por el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Marta Ignacio.

La obra demandó una inversión superior a los 65 millones de pesos, financiada en su totalidad con fondos del Gobierno de Río Negro, y permitió avanzar con la extensión del servicio para familias de la localidad.

“Poder dejar atrás las garrafas en pleno invierno representa no solo una enorme tranquilidad, sino una mejora sustancial en la seguridad y el confort de cada hogar de nuestra localidad”, destacó la jefa comunal.

La llegada del gas natural representa para esta familia el acceso a un servicio esperado durante años y una mejora en las condiciones de calefacción, especialmente durante los meses más fríos de la Región Sur.