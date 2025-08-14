Plan Calor Garrafas: 27.717 entregas en dos meses de operativo

El Gobierno de Río Negro lleva dos meses distribuyendo garrafas gratuitas en municipios, comisiones de fomento y parajes de la Zona Andina, Región Sur y parte de la Zona Atlántica, en el marco del Plan Calor Garrafas.

El Plan Calor Garrafas es una política pública que se desarrolla en los lugares más fríos de la provincia. Su objetivo es garantizar calefacción segura y accesible a los hogares más vulnerables durante los meses de bajas temperaturas.

En estos dos primeros meses del operativo 2025 se entregaron 27.717 garrafas, con una inversión provincial de más de $978 millones en garrafas y logística.

Del total entregado, el 40% corresponde a barrios de Bariloche, mientras que el 31,49% se distribuyó en la Región Sur, donde las garrafas son de 15 kilos.

Una de las novedades de este año fue la distribución del 17% de las garrafas a través de un convenio con Coopetel, lo que permitió optimizar y reducir los costos logísticos del traslado en un contexto de incremento generalizado de precios y recortes nacionales en programas de asistencia.

En la mitad del operativo

La campaña, que comenzó a inicios de junio, se encuentra en la mitad de su recorrido y continuará en las próximas semanas para completar la entrega a todos los beneficiarios previstos.

El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de sostener este programa, que ya es un pilar de la asistencia energética provincial y que, a pesar de las dificultades presupuestarias, sigue llegando a quienes más lo necesitan en los inviernos más duros de la región.