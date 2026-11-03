Jacobacci vivió dos jornadas de capacitación y examen en la Escuela Municipal de Taekwondo

El Polideportivo Santiago Arroyo fue sede de dos jornadas dedicadas al aprendizaje, la práctica y la evaluación de los alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo de Ingeniero Jacobacci, con actividades que reunieron a jóvenes deportistas y contaron con la presencia del maestro Cristian Curin, 6° Dan de la C.A.T., llegado desde Cipolletti.

La primera jornada estuvo enfocada en la capacitación técnica, donde alrededor de 20 chicos participaron de entrenamientos sobre técnicas básicas y lucha, fortaleciendo sus conocimientos y preparación deportiva.

En la segunda jornada se desarrolló el examen de graduación, instancia en la que 12 alumnos lograron ascender al 9° Gup (cinturón naranja), con Cristian Curin como examinador.

Desde la organización destacaron el compromiso y la dedicación de los alumnos durante ambas jornadas, al tiempo que agradecieron la visita del maestro por compartir su experiencia y acompañar el crecimiento de los practicantes locales.

La actividad reafirma el trabajo que viene realizando la Escuela Municipal de Taekwondo para promover el deporte y generar espacios de formación y desarrollo para niños y jóvenes de Jacobacci.