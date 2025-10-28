Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu: Reunión para fortalecer el desarrollo turístico de la Región Sur

Ricardo Manrique 5 horas ago

La Intendenta de Pilcaniyeu recibió en su despacho al director de la Agencia de Turismo de Río Negro, Diego Piquín, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas para el fortalecimiento y puesta en valor de los distintos atractivos turísticos de la zona.

Durante el encuentro, se dialogó sobre las potencialidades que posee Pilcaniyeu y su entorno para continuar desarrollando propuestas que promuevan el turismo local y regional, generando nuevas oportunidades para la comunidad.

También participó de la reunión el Intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, quien compartió experiencias y proyectos en marcha, con la intención de impulsar de manera conjunta el crecimiento turístico de la Región Sur.

Next Post

Ñorquincó Regionales

Se viene el 2° Desafío Aniversario Ñorquincó MTB

mar Oct 28 , 2025
La Municipalidad de Ñorquincó, a través del Área de Deportes, invita a toda la comunidad y a los amantes del ciclismo a participar del 2° Desafío Aniversario Ñorquincó MTB, que se realizará el domingo 30 de noviembre. El evento contará con distintas categorías masculinas y femeninas, fomentando la participación de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias