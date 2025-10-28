Pilcaniyeu: Reunión para fortalecer el desarrollo turístico de la Región Sur

La Intendenta de Pilcaniyeu recibió en su despacho al director de la Agencia de Turismo de Río Negro, Diego Piquín, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas para el fortalecimiento y puesta en valor de los distintos atractivos turísticos de la zona.

Durante el encuentro, se dialogó sobre las potencialidades que posee Pilcaniyeu y su entorno para continuar desarrollando propuestas que promuevan el turismo local y regional, generando nuevas oportunidades para la comunidad.

También participó de la reunión el Intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, quien compartió experiencias y proyectos en marcha, con la intención de impulsar de manera conjunta el crecimiento turístico de la Región Sur.