Calcatreu: empieza a transformar recursos en producción y desarrollo para la Región Sur

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió el proyecto Calcatreu y constató avances que marcan el inicio de su fase productiva, consolidando a Río Negro en esta nueva etapa minera. Con más de 200 trabajadores, fuerte participación local y movimiento económico en la región, la iniciativa empieza a transformar recursos en producción y desarrollo para la Región Sur.

Con el sistema ya en marcha, el proyecto empezó a procesar el mineral y se encamina a producir oro y plata, dejando atrás la etapa de obra para entrar en producción.

Al respecto, Weretilneck destacó: “Lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca. Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida: del Gobierno Provincial al impulsar la minería, del sector privado al invertir y de las comunidades, trabajadores e intendentes al acompañar. Sin ese esfuerzo conjunto, Calcatreu seguiría siendo solo una roca”.

En esa línea, subrayó: “Lo que pase en Calcatreu va a marcar el rumbo de la minería en Río Negro. Aquí no solo está en juego una inversión, sino la generación de empleo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”.

Para este año se proyecta una producción de 31.734 onzas de oro (unos 987 kilos) y 127.952 de plata (cerca de 3.980 kilos), con un horizonte de más de 256.700 onzas de oro (alrededor de 7.980 kilos) en cinco años, consolidando el perfil productivo de la provincia en el escenario minero nacional.

Trabajo rionegrino y desarrollo en la Región Sur

El proyecto ya emplea a 202 personas, con fuerte presencia local: 155 trabajadores son rionegrinos y 101 de Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la Ley 80/20 que prioriza la mano de obra provincial.

A esto se suma el impacto en la economía regional: más de $2.700 millones en compras locales en Jacobacci y más de $11.500 millones a nivel provincial durante 2025, fortaleciendo proveedores y generando un efecto directo en la actividad económica.

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, expresó su satisfacción con los avances: “El proyecto ya está en producción y pudimos ver el material extraído, con presencia de oro y plata. Esto confirma el inicio de una actividad que genera empleo, impulsa el desarrollo local y se lleva adelante con responsabilidad ambiental”.

Además, agregó: “Río Negro cuenta con más de 60 proyectos en exploración, y Calcatreu funciona como incentivo para atraer nuevas inversiones. A esto se suma la capacitación en localidades como Jacobacci, que permite fortalecer la mano de obra local: hoy el 80% de los trabajadores son rionegrinos, lo que favorece el arraigo y el acompañamiento de la comunidad”.

La recorrida reafirma un modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno Provincial, donde la minería se integra a la matriz productiva y se traduce en empleo, inversión y crecimiento territorial. Con conducción y reglas claras, Río Negro avanza en una etapa donde producir más significa generar más oportunidades para los rionegrinos.

Participaron de la recorrida los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; y de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro; la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez; el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit; el Director de Desarrollo Minero de la Región Sur, Gonzalo Adaime; los Intendentes de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; de Valcheta, Yamila Direne; de Comallo, Raúl Hermosilla; y de Los Menucos, Mabel Yahuar, junto a equipos técnicos del área y demás autoridades provinciales, municipales y gremiales.