Sierra Colorada: se viene el 1° Encuentro de Escritores

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), la localidad de Sierra Colorada será escenario del 1° Encuentro de Escritores 2026, una propuesta cultural que busca celebrar la palabra, la creatividad y el aporte de las mujeres en la literatura.

El evento se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 17:30 horas en la Casa del Bicentenario, donde vecinos y vecinas podrán compartir una tarde dedicada a la lectura, el intercambio de ideas y la reflexión.

Invitada especial

La jornada contará con la participación de la escritora Ester Faride Matar, quien presentará su libro “AlStea: Secretos del Pasado, Promesas del Futuro”, una obra que invita a recorrer historias profundas cargadas de memoria y proyección.

Además, se contará con la presencia de varios escritores y artistas que harán su presentación en el escenario del Bicentenario.

Este primer encuentro no solo propone visibilizar el trabajo de autores y autoras locales, sino también generar un espacio de expresión y diálogo en una fecha tan significativa como el 8M, reafirmando el compromiso con la cultura y la igualdad.

Organización

La actividad es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura, la Municipalidad de Sierra Colorada, el Hospital Área Programa Dr. Adolfo Feintuch y la Comisaría de la Familia.

Se invita a toda la comunidad a participar y ser parte de este importante acontecimiento cultural que marca el inicio de un espacio literario con identidad propia en la región.