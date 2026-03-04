Con aumento, comenzó el pago de salarios a estatales rionegrinos

El Gobierno de Río Negro inició este miércoles el cronograma de pago de sueldos a las y los trabajadores estatales, con un aumento del 5,29% correspondiente al esquema de actualización automática bimestral, que garantiza que los salarios se mantengan por encima de la inflación.

Además, en base a lo dispuesto en la última reunión de la Mesa de la Función Pública, el próximo 20 de marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, que representa $125.000 por agente.

Durante el mes también se pagará la Ayuda Escolar, con un incremento del 100% respecto al año anterior, alcanzando los $80.000 por hijo y los $160.000 en caso de familias con hijos con discapacidad.

Cronograma de pagos

Miércoles 4 de marzo

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Jueves 5 de marzo

Docentes

Porteros

Viernes 6 de marzo