Sierra Colorada: Se pusieron en marcha las Escuelas Deportivas Municipales

Con una convocatoria que supera los 150 alumnos, la Secretaría de Deportes dio inicio oficial al ciclo anual. Las actividades se desarrollan en diversos puntos estratégicos de la localidad, integrando a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.

Desde este lunes, el gimnasio Municipal, Estadio Municipal y playones municipales recobraron su brillo habitual. Con el inicio del calendario escolar, también llegó el esperado comienzo de las Actividades Anuales 2026 de las Escuelas Deportivas Municipales, una iniciativa que busca fomentar la vida saludable, la disciplina y la integración social a través del ejercicio físico.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes Municipal, alcanzando este año una matrícula de más de 150 niños, niñas y jóvenes de nuestra localidad. El rango de edades, que abarca desde los 6 hasta los 18 años, garantiza que la oferta deportiva cubra todas las etapas del desarrollo infantojuvenil.

Un equipo profesional al servicio de la comunidad.

Para llevar adelante este programa, la Municipalidad cuenta con un staff de más de 25 profesores de educación física y entrenadores idóneo. Este equipo docente es el encargado de dictar las clases en una amplia variedad de disciplinas, entre las que se destacan:

Deportes de equipo: Fútbol, Vóley y Básquet.

Disciplinas individuales y técnicas: Arquería y Patín.

Otras actividades: El programa incluye una oferta diversa diseñada para captar el interés de todos los sectores de la comunidad.

*”Nuestra meta es que el deporte sea una herramienta de contención real. No solo buscamos formar atletas, sino brindar un espacio donde nuestros jóvenes se sientan parte de algo positivo, con escuelas deportivas municipales 100% gratuitas”*, señaló la Intendenta Marta Ignacio .

Espacios para todos, las actividades se distribuyen en los distintos espacios que ofrece la Municipalidad, optimizando el uso de la infraestructura municipal disponible. Con el ciclo 2026 ya en movimiento, se espera que el impacto en la salud y el bienestar de los jóvenes locales sea un pilar fundamental de la gestión durante todo el año.