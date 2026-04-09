Jacobacci: el municipio continúa con las tareas de mantenimiento de calles

El Municipio de Jacobacci, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, continúa con las tareas de mantenimiento y mejora en la calle José Hernández.

Las intervenciones incluyen el acondicionamiento de la traza, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que transitan diariamente por el sector.

Desde el área se solicita circular con precaución y retirar los vehículos estacionados en veredas y sectores de trabajo, a fin de facilitar el normal desarrollo de las tareas.

Asimismo, se informó que estas acciones tendrán continuidad en calle Pastor Obligado, en el marco del plan integral de mejoramiento vial que se lleva adelante en la localidad.