Pilcaniyeu invierte en cubiertas para fortalecer su flota municipal

El Municipio de Pilcaniyeu realizó una inversión de $9.406.760 destinada a la compra de neumáticos para los vehículos que integran la flota municipal.

Esta adquisición permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios, garantizando mayor seguridad y un mantenimiento más eficiente de las unidades que diariamente trabajan al servicio de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que se continúa fortaleciendo el parque automotor, acompañando el desarrollo de las tareas esenciales y optimizando los recursos en beneficio de todos los vecinos y vecinas.