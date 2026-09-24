Jacobacci avanza en la conformación de una cooperativa para recuperar materiales

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci se impulsa la conformación de una cooperativa de trabajo dedicada a la recuperación y transformación de materiales, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el trabajo asociativo, generar nuevas oportunidades productivas y avanzar hacia una gestión integral y sustentable de los residuos.

La iniciativa se desarrolla en el marco institucional del programa RE+1 y tiene como objetivo promover una organización cooperativa que pueda desarrollar tareas de recolección, recuperación, selección, clasificación, acondicionamiento, transformación, comercialización y reciclado de residuos sólidos urbanos (RSU).

De esta manera, se busca favorecer la reincorporación de los materiales recuperados a los circuitos productivos y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente y al desarrollo de nuevas alternativas laborales y productivas para la comunidad.

En el marco de este proyecto, el Municipio solicitó asistencia técnica a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. El acompañamiento permitirá desarrollar instancias de capacitación y asesoramiento destinadas a las personas interesadas en formar parte de la futura organización.

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable destacaron la importancia de avanzar en modelos de trabajo asociativo que permitan generar oportunidades y fortalecer el desarrollo local.

“Nuestro municipio es Cooperativo y tiene el compromiso de promover y acompañar distintas formas de organización asociativa como herramientas para fortalecer el desarrollo productivo local, generar oportunidades de trabajo y fomentar una economía con mayor compromiso social y ambiental”, señaló María Eugenia Chameli.

La propuesta busca así integrar trabajo, producción y cuidado ambiental, avanzando hacia un modelo de gestión de residuos que permita recuperar materiales, generar valor y promover nuevas oportunidades para vecinos y vecinas de Ingeniero Jacobacci.