Jacobacci avanza en la conformación de una cooperativa para recuperar materiales

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Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci se impulsa la conformación de una cooperativa de trabajo dedicada a la recuperación y transformación de materiales, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el trabajo asociativo, generar nuevas oportunidades productivas y avanzar hacia una gestión integral y sustentable de los residuos.

La iniciativa se desarrolla en el marco institucional del programa RE+1 y tiene como objetivo promover una organización cooperativa que pueda desarrollar tareas de recolección, recuperación, selección, clasificación, acondicionamiento, transformación, comercialización y reciclado de residuos sólidos urbanos (RSU).

De esta manera, se busca favorecer la reincorporación de los materiales recuperados a los circuitos productivos y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente y al desarrollo de nuevas alternativas laborales y productivas para la comunidad.

En el marco de este proyecto, el Municipio solicitó asistencia técnica a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. El acompañamiento permitirá desarrollar instancias de capacitación y asesoramiento destinadas a las personas interesadas en formar parte de la futura organización.

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable destacaron la importancia de avanzar en modelos de trabajo asociativo que permitan generar oportunidades y fortalecer el desarrollo local.

Nuestro municipio es Cooperativo y tiene el compromiso de promover y acompañar distintas formas de organización asociativa como herramientas para fortalecer el desarrollo productivo local, generar oportunidades de trabajo y fomentar una economía con mayor compromiso social y ambiental”, señaló María Eugenia Chameli.

La propuesta busca así integrar trabajo, producción y cuidado ambiental, avanzando hacia un modelo de gestión de residuos que permita recuperar materiales, generar valor y promover nuevas oportunidades para vecinos y vecinas de Ingeniero Jacobacci.

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