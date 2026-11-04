Maquinchao: la extensión de la red de gas alcanzó el 98,5% de ejecución

La obra de ampliación de la red de gas natural de Maquinchao registra un 98,5% de avance y se encuentra en una etapa final, con la realización de las pruebas de hermeticidad para verificar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Estos ensayos son fundamentales antes de completar los trabajos y avanzar hacia la puesta en servicio de la infraestructura, que permitirá ampliar el acceso al gas natural para más familias de la localidad.

La intendenta Silvana Pérez destacó la importancia de la obra y señaló: “Seguimos trabajando para concretar esta importante obra, que permitirá que más familias de Maquinchao accedan al gas natural, mejorando su calidad de vida y llevando más bienestar a cada hogar”.

Además, expresó: “Más servicios, más oportunidades y un mejor futuro para nuestra comunidad”.

Con un nivel de ejecución cercano al 100%, la extensión de la red se encamina a su finalización y representa una mejora en el acceso a los servicios básicos para los vecinos de Maquinchao.