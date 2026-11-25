En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Municipio de Sierra Colorada invita a la comunidad y a las instituciones locales a participar de una jornada de reflexión sobre violencia vicaria.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de sensibilización, análisis y debate institucional sobre esta forma extrema de violencia de género, buscando visibilizar sus alcances, consecuencias y las herramientas disponibles para su detección y abordaje integral.

La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 9 a 11 horas, en las instalaciones de Punto Digital.

La jornada estará a cargo del equipo técnico y profesional del Sistema de Abordaje Territorial (SAT) de la provincia de Río Negro.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y a las instituciones de Sierra Colorada, con el propósito de promover la reflexión y fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de las distintas formas de violencia de género.