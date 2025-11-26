Los Menucos realizó una jornada de prevención y sensibilización

Se llevó a cabo en Los Menucos una jornada articulada entre el SAT – Sistema de Abordaje Territorial, la Municipalidad, y el área de Género y Diversidad, con el objetivo de fortalecer el trabajo en prevención, sensibilización y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las distintas formas de violencia, promover acciones de prevención, incentivar la denuncia y garantizar apoyo a las víctimas, impulsando además políticas públicas orientadas a la igualdad de género.

Durante el encuentro se desarrollaron espacios de diálogo, reflexión y capacitación junto a instituciones locales comprometidas con la temática.

La intendenta, Mabel Yauhar, expresó:

“Agradecemos la participación de la señora Jesica Fernández, del IUPA de Los Menucos, y de la Escuela de Suboficiales, agentes, Comisaría de la Familia, CRAI, hospital, SENAF y Centro de Adultos Mayores.”