Ñorquinco fue escenario el pasado 21 de noviembre de su Primer Festival Boxístico, una jornada deportiva que reunió a boxeadores de distintas localidades y convocó a familiares, vecinos y vecinas que acompañaron la actividad.

Del encuentro participaron representantes de El Bolsón, San Carlos de Bariloche, José de San Martín, Ingeniero Jacobacci, El Maitén, Esquel y Ñorquinco. La localidad anfitriona estuvo representada por el boxeador local Lautaro Gómez, quien subió al ring para defender los colores de su pueblo.

La velada contó con once combates, con los siguientes resultados informados por la organización:

Vallejos venció por puntos a Neculqueo.

Peña se impuso ante Parra por RSC.

Zárate le ganó por puntos a Mol.

Cruz derrotó por puntos a Calfín.

Muñoz venció por puntos a Cárcamo.

Cotut se impuso por puntos ante Ulloga.

Pino ganó por abandono frente a Ñanco.

Moyano derrotó por RSC a Muñoz.

Curufil venció por puntos a Corbalán.

Napal se impuso por puntos ante Arpires.

Lautaro Gómez le ganó por puntos a Soria.

Desde la Municipalidad de Ñorquinco destacaron la realización de este primer festival y reafirmaron el acompañamiento a las actividades deportivas, con el objetivo de generar más oportunidades para los deportistas y fortalecer los espacios de encuentro en la comunidad.