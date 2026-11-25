El Paleoparque de Comallo recibió más de 10.000 visitantes en apenas siete meses de funcionamiento y se consolidó como uno de los nuevos atractivos turísticos de la Región Sur de Río Negro, sobre la traza de la Ruta Nacional 23.

Se trata del primer centro de interpretación y divulgación científica de la provincia, un espacio destinado a poner en valor el patrimonio paleontológico de la meseta rionegrina y acercar a los visitantes a las especies que habitaron la región hace millones de años.

Entre sus principales atractivos se encuentran los senderos con esculturas a escala real de animales prehistóricos y la posibilidad de conocer al Kelenken, el ave de casi tres metros de altura que se convirtió en emblema del parque.

En esta nueva etapa, Punto Río Negro se suma a la propuesta con acciones destinadas a visibilizar el trabajo de los productores de la Región Sur, sus productos y saberes. También se impulsarán capacitaciones dirigidas tanto a la comunidad como a quienes visitan el lugar.

La iniciativa busca integrar ciencia, turismo y producción local, fortaleciendo la oferta turística y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de la Región Sur.