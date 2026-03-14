Sierra Colorada fue sede de un taller sobre Geoturismo y patrimonio geológico

En la localidad de Sierra Colorada se llevó adelante un Taller sobre Geoturismo, en el marco del proyecto “Inventario para el desarrollo turístico sostenible del patrimonio geológico y paleontológico de Río Negro”, una iniciativa que busca potenciar nuevas propuestas turísticas en la región.

La actividad forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Río Negro para incorporar el geoturismo a la oferta turística de la Región Sur, poniendo en valor la riqueza natural y científica del territorio.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes centrales:

Patrimonio geológico como protagonista , destacando la importancia de narrar y difundir la historia geológica de la región.

, destacando la importancia de narrar y difundir la historia geológica de la región. Geoconservación y divulgación , promoviendo el conocimiento como herramienta fundamental para preservar el patrimonio natural.

, promoviendo el conocimiento como herramienta fundamental para preservar el patrimonio natural. Desarrollo local sostenible, fomentando el crecimiento económico, turístico y cultural respetando las particularidades del entorno.

El taller contó con una importante participación de vecinos, personas interesadas en la temática y trabajadores del ámbito estatal y privado vinculados al turismo, generando un espacio de intercambio de ideas, experiencias y propuestas para seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de la región.

La capacitación estuvo a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro. El equipo estuvo coordinado por el geólogo Alberto Caselli y contó con la participación de las licenciadas María Clara, María José, Franci Alameda y Valentina Pérez.

La jornada permitió poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico de la región, consolidando al geoturismo como una herramienta clave para el desarrollo turístico sostenible en la Región Sur de la provincia.