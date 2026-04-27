Sierra Colorada fue sede de la concentración de handball rumbo a la preselección provincial

En la localidad de Sierra Colorada se llevó a cabo la concentración de la categoría cadetes de handball, con el objetivo de conformar la preselección de Río Negro.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio Municipal y reunió a 40 jóvenes deportistas de la Región Sur, quienes participaron con gran compromiso en cada entrenamiento: 22 jugadoras en la rama femenina y 18 jugadores en la rama masculina.

El encuentro contó con representantes de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ministro Ramos Mexía y la localidad anfitriona, consolidando un verdadero espacio de integración regional.

Esta instancia representa el inicio del camino para los jóvenes que aspiran a formar parte del seleccionado provincial, destacándose el nivel técnico y la dedicación demostrada durante la jornada.

Desde la organización resaltaron el orgullo por el crecimiento del handball en la Línea Sur, proyectando un futuro prometedor para el deporte en la región.