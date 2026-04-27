Sierra Colorada fue sede de la concentración de handball rumbo a la preselección provincial

por

En la localidad de Sierra Colorada se llevó a cabo la concentración de la categoría cadetes de handball, con el objetivo de conformar la preselección de Río Negro.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio Municipal y reunió a 40 jóvenes deportistas de la Región Sur, quienes participaron con gran compromiso en cada entrenamiento: 22 jugadoras en la rama femenina y 18 jugadores en la rama masculina.

El encuentro contó con representantes de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ministro Ramos Mexía y la localidad anfitriona, consolidando un verdadero espacio de integración regional.

Esta instancia representa el inicio del camino para los jóvenes que aspiran a formar parte del seleccionado provincial, destacándose el nivel técnico y la dedicación demostrada durante la jornada.

Desde la organización resaltaron el orgullo por el crecimiento del handball en la Línea Sur, proyectando un futuro prometedor para el deporte en la región.

Noticias relacionadas: