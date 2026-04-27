Pilcaniyeu vivió un nuevo encuentro de adultos mayores en el Salón Municipal

En la localidad de Pilcaniyeu, adultos mayores participaron de un cálido encuentro realizado en el Salón Municipal, donde compartieron una jornada de recreación y compañerismo.

Durante la actividad, los presentes disfrutaron de partidas de truco, juegos, algo rico para compartir y, sobre todo, de un espacio de diálogo y buena compañía.

Este tipo de propuestas tiene como objetivo promover la participación activa, el disfrute y el encuentro entre vecinos, fortaleciendo los vínculos y generando momentos de alegría en comunidad.

Desde la organización agradecieron a todos los que colaboraron para hacer posible esta jornada,