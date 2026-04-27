Pilcaniyeu vivió un nuevo encuentro de adultos mayores en el Salón Municipal

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En la localidad de Pilcaniyeu, adultos mayores participaron de un cálido encuentro realizado en el Salón Municipal, donde compartieron una jornada de recreación y compañerismo.

Durante la actividad, los presentes disfrutaron de partidas de truco, juegos, algo rico para compartir y, sobre todo, de un espacio de diálogo y buena compañía.

Este tipo de propuestas tiene como objetivo promover la participación activa, el disfrute y el encuentro entre vecinos, fortaleciendo los vínculos y generando momentos de alegría en comunidad.

Desde la organización agradecieron a todos los que colaboraron para hacer posible esta jornada,

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