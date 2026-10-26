Pilcaniyeu: la Ruta 140 sigue transitable pese al desborde de arroyos

Las lluvias registradas en la región provocaron el desborde de arroyos cercanos a la Ruta Provincial 140, en el sector de Las Bayas. Sin embargo, durante una recorrida realizada por personal de la Policía de Río Negro, el camino se encontraba transitable y no se registraron otras novedades durante el trayecto.

El relevamiento se realizó ayer sábado y estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 75° de Pilcaniyeu, quienes salieron con destino al paraje Las Bayas para constatar las condiciones de circulación y evaluar las consecuencias del temporal sobre ese sector.

Durante el recorrido, los uniformados observaron que varios arroyos lindantes habían desbordado por efecto de las precipitaciones. Pese a esa situación, no detectaron impedimentos que obligaran a interrumpir el tránsito por la ruta.

La comisión continuó hasta el Destacamento 136° de Las Bayas, donde tampoco se registraron novedades. La inspección permitió verificar las condiciones del camino en ese momento, en una jornada marcada por las complicaciones que puede generar la acumulación de agua en sectores rurales.

Tras completar el relevamiento, el personal regresó a Pilcaniyeu. El informe policial confirmó que la Ruta Provincial 140 permanecía transitable durante la inspección, aunque la presencia de arroyos desbordados mantiene la atención sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Ante este escenario, resulta importante circular con precaución y mantenerse informado sobre el estado de los caminos, ya que las lluvias pueden modificar las condiciones de transitabilidad en pocas horas.

El procedimiento se enmarca en las tareas preventivas que desarrolla la Policía de Río Negro para verificar el estado de las rutas y caminos de la provincia ante fenómenos meteorológicos que pueden afectar la circulación.