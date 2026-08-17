Pilcaniyeu celebró el Día de la Niñez junto a las familias

Pilcaniyeu vivió una hermosa jornada para celebrar el Día de la Niñez, con una propuesta pensada para compartir en comunidad junto a las infancias y sus familias.

Durante la tarde hubo juegos, disfraces, sorteos y actividades de dibujo, además de un rico chocolate que acompañó una jornada marcada por la alegría y las sonrisas.

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, agradeció especialmente a cada familia que se acercó a compartir el festejo, así como a todas las personas que colaboraron y aportaron su granito de arena para hacer posible esta celebración.

La jornada permitió disfrutar de un encuentro comunitario y regalar a las infancias de Pilcaniyeu una tarde llena de diversión, juegos y momentos compartidos.