Comallo: avanza la construcción de viviendas y proyectan nuevas obras con el IPPV

El interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin, recibió al intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, para analizar distintos temas vinculados al desarrollo habitacional de la localidad.

Durante el encuentro se repasó el avance de la obra de 12 nuevas viviendas, que actualmente registra un 70% de ejecución y cuya finalización está prevista para antes de fin de año, cuando podrán ser entregadas a las familias beneficiarias.

Además, las autoridades dialogaron sobre la posibilidad de que el IPPV financie con recursos propios la finalización de seis viviendas de gestión municipal, así como la ejecución de distintos trabajos de regularización dominial, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos y continuar fortaleciendo la política habitacional en Comallo.