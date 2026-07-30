Corte preventivo y circulación con extrema precaución en la Ruta Nacional 23

Entre las 12:30 y las 13:40 Personal de seguridad vial de la Policía de Rio Negro, realizó un corte preventivo de tránsito sobre la Ruta Nacional 23, a la altura del kilómetro 450, en cercanías a Clemente Onelli, debido a que dos camiones de carga quedaron atascados por la acumulación de nieve.

Personal de Vialidad Nacional y Policía trabajó en el lugar para asistir a los vehículos y concretar el retiro de uno de los camiones, permitiendo restablecer la circulación.

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por el tramo comprendido entre el paraje Clemente Onelli y la localidad de Comallo.

En el sector se realizan tareas de despeje de nieve y riego con solución salina, mientras que persisten condiciones de baja visibilidad por bancos de niebla y presencia de nieve acumulada sobre las banquinas. Además, se recomienda reducir la velocidad y prestar especial atención al circular por curvas cerradas, donde la adherencia puede verse afectada.