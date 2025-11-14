La Provincia entregó viviendas a familias de Colan Conhue y El Caín

En una jornada cargada de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó los actos en las que siete familias de Colan Conhue y El Caín recibieron sus tan anheladas viviendas, permitiéndoles iniciar una nueva etapa en sus vidas. Las casas fueron construidas en el marco del programa “Habitar Río Negro” y contó con una inversión provincial que supera los $254 millones.

La construcción de estas viviendas fue llevada adelante por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) con financiamiento 100% provincial, a través de fondos FONAVI.

Los actos de entrega estuvieron acompañados por el Comisionado de Colan Conhue, Nelson Montiel; y la Comisionada de El Caín, Marcela Nacleto.

El Gobernador Weretilneck valoró la importancia de estas entregas: “Para nosotros, como Gobierno Provincial, es una alegría inmensa poder entregar estas viviendas a estas familias que fueron tan perseverantes y pacientes y que ahora las convertirán en su hogar”.

“Nuestro gran desafío es tratar de llegar a todos los rincones de Río Negro con las necesidades que tiene cada habitante. Para nosotros es una alegría enorme brindar las mismas oportunidades en cada punto” agregó el Mandatario e hizo alusión al avance que presenta cada Comisión de Fomento de la provincia en materia de servicios como la electricidad, el gas y la conectividad.

“Esto reafirma nuestro compromiso con todas las comunidades, porque para nosotros no hay rionegrinos de primera o de segunda, el desarrollo debe llegar a cada rincón con equidad y con las mismas oportunidades” agregó Weretilneck, destacando el trabajo conjunto con las y los comisionados: “Cada lugar tiene una realidad distinta, y si no tuviéramos la mirada de ellos, que son quienes mejoren conocen estas realidades, para nosotros sería muy difícil”.

De esta manera, la Provincia entregó tres viviendas a vecinos y vecinas de Colan Conhue, y cuatro a familias de El Caín, quienes cumplen este sueño de contar con una casa propia.

Las viviendas cuentan con cocina-comedor, baño, lavadero y dos dormitorios, con una superficie aproximada de 53 M2. Además, poseen instalaciones completas de agua fría y caliente, electricidad, gas –proporcionado a través del programa provincial Plan Calor-, y artefactos sanitarios y de cocina.

Cada una de las casas incluyen veredas de acceso y conexión a redes de servicios con sus medidores, y la inversión total fue de $254.338.952.

Con esta nueva entrega de viviendas, Río Negro sigue cumpliendo con más familias que pueden cumplir sus sueños tras mucho esfuerzo y esperanza, permitiéndoles también proyectar a futuro y brindar más seguridad a las próximas generaciones.