Provincia acompaña desarrollo de Ingeniero Jacobacci con obras y escrituras

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente José Mellado firmaron el contrato de obra para la refuncionalización de la galería e incorporación de vagón sanitario en la estación de tren de Ingeniero Jacobacci, financiada con recursos provinciales. Además, entregaron escrituras y certificados de capacitaciones.

El Mandatario provincial reiteró que “todas las ciudades, pueblos, parajes y comisiones de fomento deben sentir que tienen una provincia que los escucha, que los atiende y los cuida”. Y agregó: “Seguimos generando nuevas oportunidades para las y los jacobacinos, como así también para las y los vecinos de la Región Sur”.

La obra de la galería e incorporación de vagón sanitario en la estación Ingeniero Jacobacci consiste en la refuncionalización de un edificio existente, de impronta netamente ferroviaria, ubicado en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, con el objetivo de otorgarle a la cafetería y al museo funciones acordes con actividades de servicios al turista que accede al lugar.

El Intendente Mellado afirmó que “la obra de la confitería va a potenciar nuestro turismo, nos va a permitir tener un espacio más para quienes nos visitan” y valoró el permanente acompañamiento provincial: “Todo lo que hemos propuesto para que nuestro pueblo pueda avanzar en materia de infraestructura, en materia de servicios, en los nuevos desafíos que estamos afrontando tiene un componente muy importante, que es la decisión del Gobernador Weretilneck de escucharnos y trabajar para dar las respuestas que buscamos”.

Complementariamente al edificio existente, se ejecutará la restauración y refuncionalización de 1 vagón de carga en desuso, con el fin de dotarlo de sanitarios. La inversión del Gobierno de Río Negro es de más de $125 millones.

En la continuidad de la jornada, 26 familias de la localidad hicieron realidad su sueño: recibieron las tan ansiadas escrituras de sus hogares. Del total, 4 fueron gestionadas a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y otras 21 correspondientes al programa provincial “Mi escritura, un derecho”, el cual busca promover y acompañar la regularización dominial de tierras fiscales en la planta urbana municipal.

“Hay muchísimos casos en los cuales una familia que tiene todo el esfuerzo de la vida puesto en la casa, no puede tener lo más importante, los papeles, por eso seguimos trabajando para que más familias rionegrinas puedan acceder a este derecho y construir un futuro mejor”, sostuvo Weretilneck.

Además, se entregaron certificados para quienes culminaron su capacitación en mecánica del automotor y mecánica de motos, en el marco del convenio de educación técnica firmado entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el municipio de Ingeniero Jacobacci.

“No hay Provincia sin Municipio, ni Municipio sin Provincia. Con estas capacitaciones en oficios, generamos oportunidades para que vecinos y vecinas puedan arraigarse, que no tengan que irse a otro lado y que acá puedan tener un trabajo que les dé libertad, que les dé dignidad, y que no tengan que estar dependiendo del Estado o del gobernante de turno”, concluyó Weretilneck.

Estuvieron presentes en las actividades el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; los Ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Subsecretario de Municipios, Néstor Ayuelef; demás autoridades provinciales, municipales y concejales.