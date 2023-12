Pilquinao: “siempre fuimos un municipio ordenado y respetado”

“Había pensado elegir el silencio ante la aberrante intención del gobierno actual de querer ensuciar la imagen de la gestión saliente, en lo particular sé quién soy y quienes hemos llevamos adelante la gestión de gobierno en contra de todas las adversidades que tuvimos por delante pero siempre convencido que fue con responsabilidad, compromiso y dedicación estando a la altura de las circunstancias en cada momento que el vecino o vecina lo requirió”. Expreso el actual legislador

Pilquinao explico: “Me debo primero, a mi espacio político porque defendemos los valores y convicciones del PARTIDO JUSTICIALISTA y, en segundo lugar, a nuestros compañeros y compañeras, militantes y simpatizantes, para responder con respeto y poniendo en valor tantos logros alcanzados en beneficio de nuestra gente.. de nuestro pueblos y sería muy mal educado de no reconocer que los objetivos se logran por gestión y decisión política de gobiernos de turno.

Días atrás, veía una publicación en redes sociales de un vehículo donado por la aduana, con procedencia chilena, que estábamos en proceso de arreglo para darle la utilidad correspondiente como al resto del importante y un gran parque automotor que dejamos en funcionamiento adquiridos por gestión y con recursos propios ( solo por citar algunos: traffic, camiones volcadores, motoniveladora, pala retro, utilitarios y tantos otros vehículos que siempre estuvieron a disposición ante cada requerimiento de los vecinos tanto por razones de salud, viajes a la zona rural, eventos culturales, religiosos, deportivos, etc .Asimismo, quedó pendiente de retiro en concesionaria de una Toyota 0 KM que se empezamos a cancelar con recursos propios y que la gestión actual puede adquirirla cuando disponga.

Con respecto a la situación económica a la que alude la intendenta actual sobre deudas millonarias y cheques emitidos sin fondos con la clara intencionalidad de querer ensuciar la imagen política y personal, debo manifestar que siempre fuimos un municipio ordenado y respetado.

Las cuentas de programas especiales quedaron con superávit al momento del cierre contable y todos debemos saber que diciembre 2023 es un mes en tránsito entre dos administraciones (los 10 primeros días de nuestra administración y los 20 días restantes, de la nueva administración) por lo tanto se deben afrontar y compensar todos los movimientos que se hagan durante el mes de diciembre cumpliendo con los proveedores tanto de bienes como de servicios. Es lo que se conoce como deuda flotante que cualquier organismo tanto público o privado de atravesar para su funcionamiento porque Sierra Colorada NO tiene deuda consolidada ni con empleados ni con proveedores.

Tal funcionamiento que permitió que las arcas del municipio garanticen la continuidad en la atención de las instituciones educativas cuando no se disponía de los fondos que debía enviar el gobierno provincial para atender las demandas de los directivos en relación a los comedores escolares, mantenimiento e insumos. Cabe señalar que no escuche reconocer ese acompañamiento de tantos años sin poner palos en la rueda buscando siempre dar una solución para que nuestros proveedores sigan acompañando todos los años y garanticen las cosas necesarias para funcionar.

La Estación de Servicios municipal quedo con stock de combustible y dinero en caja por un monto de más de 15 millones de pesos al momento que usted se hizo cargo de la administración.

Usted sabe que nada de esto hubiese sucedido si el gobierno provincial al que pertenece hubiera tenido la grandeza de depositar en las cuentas del municipio los 30 millones que gestionamos con nuestros Senadores ante el gobierno nacional que hoy otros se acreditan ese logro. Y lo hicimos a través del Ministerio del Interior conducido en su momento por el Ministro Wado de Pedro y que ingreso a las arcas de la provincia antes del ballotage. No quiero pensar que por mezquindad o quizás porque nunca nos arrodillamos y siempre mantuvimos nuestras convicciones, haya sido el motivo porque no se realizó la transferencia que hubiese permitido que los trabajadores y proveedores no deban mendigarle para cobrar su digno trabajo.

Considero que nadie debe creerse Dios porque esto es pasajero y efímero -para conocimiento la Municipalidad ya cuenta con los 30 millones en sus cuentas- entendiendo también el momento económico que atraviesa la provincia con 12 años del gobierno de Juntos Somos Rio Negro padeciendo las consecuencias en la salud, en la educación, en la seguridad etc y reconociendo que la provincia posee una deuda de 26000 mil millones de pesos.

Solo le pido que deje de buscar culpabilidad y hágase cargo de lo que parte o no de la localidad le delego, quedaron varias obras en ejecución de un gobierno peronista que tendrá la responsabilidad de finalizar y de muchas concretadas que le va a permitir concretar objetivos que se proponga, teniendo también el desafío de cumplir con todos los compromisos asumidos en su campaña con la ayuda de la provincia, objetivos que también quedaron pendientes y pido disculpas si en algo afectamos a nuestros vecinos por mantenernos siempre en el mismo lugar, respetando siempre nuestros valores y a nuestra gente el cual seguramente muchos y muchas nos sentimos orgullosos y orgullosas pero por conviccion, no por interés y olvido, la que siempre tuvo que sufrir la falta de respuestas de los recursos de los rionegrinos y rionegrinas y no por falta de capacidad, porque si hay algo que siempre voy a poner en valor son las buenas acciones de todos y todas los que formamos parte del equipo de trabajo durante los años que nos tocó gobernar: funcionarios, empleados municipales que son los grandes hacedores de las políticas diarias de la institución que hoy le toca conducir, del cual usted también fue parte, se olvidó y traicionó.

FABIAN PILQUINAO

DNI 23.711.636