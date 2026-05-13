Se viene la II Jornadas de Enfermería en el CURZAS-UNCo

Serán el 14 y 15 de mayo en el marco del 20° aniversario de la Licenciatura. Especialistas de Argentina y España debatirán sobre atención, formación profesional y construcción de nuevas perspectivas en la Patagonia Norte.

En el marco de su 20° aniversario (2006-2026), la Licenciatura en Enfermería del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur realizará el 14 y 15 de mayo las 2as Jornadas de Enfermería bajo el lema “Sostener los cuidados enfermeros en la Patagonia Norte: complejidad, obstáculos y desafíos”.

La propuesta reunirá a especialistas y referentes académicos de distintas provincias argentinas y de España para reflexionar sobre los desafíos actuales de la formación, la gestión y el cuidado enfermero en contextos complejos y diversos.

Las conferencias se realizarán en la sede del CURZAS y se desarrollarán de manera virtual a través de Zoom, salvo la participación de la especialista Licenciada Sandra Cevilán, quien estará presente en Viedma.

El cronograma comenzará el jueves 14 de mayo a las 10:30 con la conferencia inaugural “Desafíos de la Gestión Curricular en Enfermería en Argentina”, a cargo de la Esp. Lic. Celia Souza, presidenta de la AUERA (Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina). La disertante abordará el presente y el futuro de las carreras de enfermería en el país. La actividad será coordinada por la Mg. Nancy Osses Benítez.

Ese mismo día, a las 14, se realizará la conferencia “Enfermería Familiar y Comunitaria: Adaptando la Teoría a las Nuevas Realidades Comunitarias”, a cargo de la Esp. Lic. Sandra Cevilán, directora de la Especialización de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. La especialista expondrá sobre los desafíos, necesidades y demandas de formación de posgrado en enfermería en Argentina y el trabajo que se impulsa para la construcción de términos de referencia en esa área. La coordinación estará a cargo de la Lic. y Prof. Mónica Solano.

La segunda jornada tendrá lugar el viernes 15 de mayo. A las 10 se desarrollará la conferencia “Liderar cuidando: la humanización de la gestión del cuidado enfermero”, a cargo de Albert Cortes Borda, enfermero, máster en Dirección y Gestión de Personas, máster en Gestión de Servicios de Enfermería y doctorando de la Universidad de Alicante. Coordinará la actividad la Esp. Silvia Heckel Ochoteco.

El cierre será a las 14 con la conferencia “Educación y Cuidado: construyendo enfermería intercultural desde la formación y la práctica”, a cargo de la enfermera y profesora universitaria Sara Domínguez, doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y coordinadora académica y docente de la Tecnicatura Superior en Enfermería Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura de Salta. La expositora compartirá la experiencia de formación bilingüe e intercultural que se desarrolla en esa provincia, considerada una experiencia inédita a nivel terciario en Argentina y con potencial para proyectarse al ámbito universitario. La coordinación estará a cargo de la Dra. Paula Cecchi.

Desde la organización destacaron que las jornadas buscan generar un espacio de intercambio académico y profesional sobre los desafíos que enfrenta la enfermería en la Patagonia Norte y en el país, poniendo el eje en el fortalecimiento de los cuidados, la formación y la construcción de nuevas perspectivas para la disciplina.